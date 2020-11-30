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Ульмер назвал матч с «Локо» ключевым для «Зальцбурга»

20:42
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Защитник «Зальцбурга» Андреас Ульмер назвал матч группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» ключевым для команды. В случае поражения австрийцы лишатся шанса даже на место в Лиге Европы, а при победе смогут претендовать на плей-офф Лиги чемпионов.

— Для нас эта игра ключевая, — сказал Ульмер. Должны думать завтра только о себе и добиться максимального результата. Конечно, у нас сложная группа. Но впереди еще две игры. Надо побеждать завтра, чтобы продолжать выступление в Европе.

Победа — единственный положительный исход. Мы смотрим в таблицу. Должны бежать вперед, но просто нам не будет. (Наталья Юрина)

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря, начало — в 20.55 по московскому времени.

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