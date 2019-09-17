УЕФА ждет новых голов Дзюбы в ворота «Лиона», а вы?
13:37
УЕФА в официальном Twitter опубликовал видео с голами нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Лиона» и обратился к петербургскому клубу с вопросом: повторит ли?
Во вторник 17 сентября «Зенит» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем с «Лионом». Осенью 2015 года в матчах группового этапа Лиги чемпионов питерцы дважды переиграли соперника (3:1 и 2:0), причем Дзюба забил в двух играх три гола.
Матч «Лион» — «Зенит» начнется в 19.55 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
? Дзюба ? «Лион» ?@zenit_spb, повторит? ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/2ZFnrQXzS5— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 17, 2019
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