В Мадриде сорвали памятную доску Куртуа после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов

Неизвестные сорвали памятную доску вратаря «Реала» Тибо Куртуа, которая находилась на домашнем стадионе «Атлетико» в Мадриде, сообщает Marca.

Голкипер был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

30-летний вратарь «Реала» парировал все девять ударов футболистов «Ливерпуля» (1:0), которые были нанесены в створ ворот. В общей сложности по воротам бельгийца игроки английской команды пробили 23 раза.

Куртуа выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 год. «Атлетико» размещает памятные доски в честь игроков, которые провели за клуб более 100 встреч.

В составе мадридского клуба он стал чемпионом Испании, обладателем кубка страны и победителем Лиги Европы.

Куртуа вместе с «Атлетико» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов сезона-2013/14.