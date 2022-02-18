УЕФА отклонил апелляции на дисквалификации Уокера, Венделла и Карраско

Дисциплинарный комитет УЕФА принял несколько решений по итогам матчей Лиги чемпионов.

Согласно решению организации, отклонена апелляция «Порту» на дисквалификацию Венделла по итогам матча с «Атлетико», а также апелляцию «Атлетико» по тому же матчу на отстранение Янника Феррейры Карраско. Такое же решение было принято и по защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру, которого дисквалифицировали по итогам матча с «Лейпцигом».

Все указанные игроки были дисквалифицированы на три матча за атаку на соперника. Отстранение распространяется на следующие три игры под эгидой УЕФА.