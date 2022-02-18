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Сегодня, 20:13

УЕФА отклонил апелляции на дисквалификации Уокера, Венделла и Карраско

Евгений Петров
Корреспондент

Дисциплинарный комитет УЕФА принял несколько решений по итогам матчей Лиги чемпионов.

Согласно решению организации, отклонена апелляция «Порту» на дисквалификацию Венделла по итогам матча с «Атлетико», а также апелляцию «Атлетико» по тому же матчу на отстранение Янника Феррейры Карраско. Такое же решение было принято и по защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру, которого дисквалифицировали по итогам матча с «Лейпцигом».

Все указанные игроки были дисквалифицированы на три матча за атаку на соперника. Отстранение распространяется на следующие три игры под эгидой УЕФА.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Торино

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
Кайл Уокер
Янник Феррейра-Карраско
Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
ФК Порту
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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