Анчелотти: «Никогда не говорили, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов, но мы можем бороться»

Анчелотти заявил, что «Реал» будет бороться за победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о шансах команды на победу в Лиге чемпионов.

«Я поговорил с президентом, как и со всеми в клубе после матча с «ПСЖ» (0:1). Им так же больно, как и всем нам. Результат — наименьшая из наших проблем, потому что, по правде говоря, его можно исправить. Наше выступление было гораздо хуже.

Критика оправдана, потому что мы кое-что сделали неправильно. Первый критик — это я, и я беру на себя ответственность. Нужно понять, что произошло, и извлечь из этого уроки. Какая-то критика справедлива, какая-то — чушь.

Мы никогда не говорили, что выиграем Лигу чемпионов. Но мы можем бороться, и через три недели мы снова будем бороться с «ПСЖ», в этом нет сомнений", — приводит слова Анчелотти Marca.

Во вторник, 15 февраля, «Реал» проиграл «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе. Мадридская команда в ходе игры не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.