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Анчелотти: «Никогда не говорили, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов, но мы можем бороться»

Анчелотти заявил, что «Реал» будет бороться за победу в Лиге чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о шансах команды на победу в Лиге чемпионов.

«Я поговорил с президентом, как и со всеми в клубе после матча с «ПСЖ» (0:1). Им так же больно, как и всем нам. Результат — наименьшая из наших проблем, потому что, по правде говоря, его можно исправить. Наше выступление было гораздо хуже.

Критика оправдана, потому что мы кое-что сделали неправильно. Первый критик — это я, и я беру на себя ответственность. Нужно понять, что произошло, и извлечь из этого уроки. Какая-то критика справедлива, какая-то — чушь.

Мы никогда не говорили, что выиграем Лигу чемпионов. Но мы можем бороться, и через три недели мы снова будем бороться с «ПСЖ», в этом нет сомнений", — приводит слова Анчелотти Marca.

Во вторник, 15 февраля, «Реал» проиграл «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе. Мадридская команда в ходе игры не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/02/18/620f877422601d3c6f8b461e.html

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Ф1 (-1.0)

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2.12

ИТБ1 (1.5)

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ТБ 2.5

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1.60

Обе забьют - да

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Ф1 (-1.5)

12%

1.85
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Лидс
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П2

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П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

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Карло Анчелотти
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