УЕФА опубликовал заявление по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал заявление по поводу беспорядков перед финалом Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на матч. Из-за этого матч был отложен на полчаса.

«В преддверии игры турникеты были заблокированы фанатами, которые купили поддельные билеты, не сработавшие на турникетах. Это привело к скоплению фанатов, пытающихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут,

Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона.

УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти инциденты совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции», — говорится в заявлении.