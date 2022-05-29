Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:32

«Реал» благодаря голу Винисиуса обыграл «Ливерпуль» и стал победителем Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
28 мая. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» — «Реал» — 0:1.
Фото Reuters

«Реал» в финале Лиги чемпионов-2021/22 обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Винисиус. На 45-й минуте главный арбитр встречи Клеман Тюрпен при помощи ВАР отменил гол Карима Бензема из-за офсайда.

Отметим, игра началась на 35 минут позже из-за беспорядков перед стадионом. Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на матч.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
0:1
Реал
Голы
Винисиус Жуниор, 59 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Кейта, 77) Хендерсон (Фирмино, 77) Диас (Диогу Жота, 65) Мане Салах
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Себальос, 90) Каземиру Вальверде (Камавинга, 85) Бензема Винисиус Жуниор (Родригу, 90+3)
Предупреждения
Фабинью 62’  - 
Судьи
Тюрпен (Франция)

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
2
26
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американца, который получил золотую медаль вместо россиянина, тоже наказали за допинг
Кошмар перед финалом Лиги чемпионов в Париже: 15 000 фанатов прорвались без билетов, против брата футболиста «Ливерпуля» полиция применила слезоточивый газ
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
УЕФА опубликовал заявление по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов
Появилось видео, как полиция атакует фанатов «Ливерпуля» в Париже
«Ливерпуль» — «Реал»: почему не засчитан гол Бензема? Объясняем решение судейской бригады
Полиция продолжает разгонять болельщиков слезоточивым газом во время финала Лиги чемпионов
«Ливерпуль» — «Реал»: Винисиус открыл счет в матче
Полиция заблокировала стадион «Стад де Франс», закрыв все входы и выходы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА опубликовал заявление по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов

«Реал» в 14-ый раз выиграл Лигу чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости