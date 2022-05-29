«Реал» благодаря голу Винисиуса обыграл «Ливерпуль» и стал победителем Лиги чемпионов

«Реал» в финале Лиги чемпионов-2021/22 обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Винисиус. На 45-й минуте главный арбитр встречи Клеман Тюрпен при помощи ВАР отменил гол Карима Бензема из-за офсайда.

Отметим, игра началась на 35 минут позже из-за беспорядков перед стадионом. Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на матч.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.