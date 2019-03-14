УЕФА может дисквалифицировать Неймара на три матча

Нападающий "ПСЖ" Неймар может получить дисквалификацию в еврокубках за поведение после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3). Как сообщает The Times, в УЕФА обсуждают дисквалификацию бразильца на три матча. Ранее УЕФА подтвердил, что соответствующее дисциплинарное дело заведено.

Неймар пропустил игру в Париже из-за травмы, однако после поражения "ПСЖ" пытался прорваться в судейскую комнату, поскольку был недоволен работой арбитров. Также он раскритиковал судей публично в Инстаграме.