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У Сетьена не было особых ожиданий в отношении жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

10 июля 2020, 15:47
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен признался, что его не очень заботил исход жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонскому клубу еще предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала против «Наполи». Первая встреч закончилась со счетом 1:1.

— У меня не было особых ожиданий в отношении жеребьевки, — цитирует тренера сайт УЕФА. — Думаю, нам важно сосредоточиться на ключевой игре с «Наполи». Мы знаем, что будем играть дома. На мой взгляд, это справедливо.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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