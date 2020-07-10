У Сетьена не было особых ожиданий в отношении жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен признался, что его не очень заботил исход жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонскому клубу еще предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала против «Наполи». Первая встреч закончилась со счетом 1:1.

— У меня не было особых ожиданий в отношении жеребьевки, — цитирует тренера сайт УЕФА. — Думаю, нам важно сосредоточиться на ключевой игре с «Наполи». Мы знаем, что будем играть дома. На мой взгляд, это справедливо.