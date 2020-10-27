«У «Баварии» нет слабых мест». Живоглядов рассказал, как «Локомотив» будет играть против мюнхенцев

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал, как команда собирается противостоять «Баварии» в предстоящих матчах Лиги чемпионов.

«Конечно, будет очень тяжело, потому что у «Баварии» нет слабых мест, — сказал Живоглядов в интервью Bild. — Но мы выйдем на поле биться. Каждый постарается показать свой максимум. Мы хотим, чтобы нашу команду запомнили в Европе.

«Бавария» играет на высочайшем уровне. А в лице Левандовски они имеют одного из лучших нападающих в мире. Но любого футболиста можно остановить. И мы будем пытаться».