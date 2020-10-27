«У «Баварии» нет слабых мест». Живоглядов рассказал, как «Локомотив» будет играть против мюнхенцев
17:38
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал, как команда собирается противостоять «Баварии» в предстоящих матчах Лиги чемпионов.
«Конечно, будет очень тяжело, потому что у «Баварии» нет слабых мест, — сказал Живоглядов в интервью Bild. — Но мы выйдем на поле биться. Каждый постарается показать свой максимум. Мы хотим, чтобы нашу команду запомнили в Европе.
«Бавария» играет на высочайшем уровне. А в лице Левандовски они имеют одного из лучших нападающих в мире. Но любого футболиста можно остановить. И мы будем пытаться».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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