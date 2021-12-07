Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о выборе состава на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

— Будете ли вы устраивать ротацию? Сыграет ли Кепа?

— Это решение, которое я еще не принял. Мы еще будем тренироваться. На некоторых игроков выпала большая нагрузка, из-за этого пошли травмы на некоторых позициях — например, в центре полузащиты. Но это касается не завтрашней игры, а субботней. После встречи с «Вест Хэмом» мы отдохнули, но у нас было время. Ребята выглядят свежими и готовы к завтрашнему дню. Но нужно понимать, что матч будет поздним, а уже в субботу у нас игра с «Лидсом». Будет мало времени для отдыха и сна, а соперник будет готовиться к встрече с нами всю неделю. Надо будет некоторым игрокам предоставить отдых.

— Вы уже вышли в плей-офф. Будете ли тестировать что-то в среду?

— Я тоже чувствую, что у игроков есть намерение наиграть какие-то вещи, попробовать что-то новое. Но нам нужна победа, ведь все ненавидят проигрывать. Не имеет значения статус — команды мы будем играть в полную силу.

— Как на команду влияют травмы?

— Конечно, травмы влияют не только на команду, но и на здоровых игроков — они вынуждены играть больше. Но мы с этим можем справиться. Когда играешь несколько раз в неделю, надо устраивать ротацию состава. Это влияет на нас, особенно если матч на выезде. Не стоит забывать и о разнице во времени — это тоже повлияет на нас. Но это часть нашей работы.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в 20.45 (мск). «Зенит» уже потерял все шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы. «Челси» пробился в плей-офф главного европейского клубного турнира.