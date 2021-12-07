Жоржиньо и Ковачич пропустят матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

— Кажется, команда не в лучше форме. Это так?

— Может быть, вам так кажется, но это не так. Мы потеряли не так много очков в последних матчах. С «Манчестер Юнайтед» мы играли хорошо, а в игре с «Вест Хэмом» нам не повезло в конце. Но такое бывает. И, конечно, нам это не нравится.

— У вас много травмированных. Кто из тех, кто был под сомнением, не сыграет?

— Жоржиньо не будет играть и Ковачич тоже. Маттео сдал положительный тест.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в 20:45 по московскому времени.