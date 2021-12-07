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Жоржиньо и Ковачич пропустят матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

16:16
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

— Кажется, команда не в лучше форме. Это так?

— Может быть, вам так кажется, но это не так. Мы потеряли не так много очков в последних матчах. С «Манчестер Юнайтед» мы играли хорошо, а в игре с «Вест Хэмом» нам не повезло в конце. Но такое бывает. И, конечно, нам это не нравится.

— У вас много травмированных. Кто из тех, кто был под сомнением, не сыграет?

— Жоржиньо не будет играть и Ковачич тоже. Маттео сдал положительный тест.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в 20:45 по московскому времени.

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры