Тухель не хочет играть в полуфинале Лиги чемпионов с английской командой

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после выхода в полуфинал Лиги чемпионов признался, что не хочет встречаться с командами из Англии. В среду, 14 апреля, в ответных матчах 1/4 финала сыграют английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Также в полуфинал уже вышел «ПСЖ» из Франции.

«Я не высказываю пожеланий, но в целом мне бы понравилось не играть в Лиге чемпионов с командами из своей лиги. До игры соперников еще остается время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет смотреть в качестве полуфиналиста. Возможно всякое — «Ливерпуль» дома очень силен. А для нас — как получится, так и будет», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.