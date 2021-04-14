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Тухель не хочет играть в полуфинале Лиги чемпионов с английской командой

01:07
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после выхода в полуфинал Лиги чемпионов признался, что не хочет встречаться с командами из Англии. В среду, 14 апреля, в ответных матчах 1/4 финала сыграют английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Также в полуфинал уже вышел «ПСЖ» из Франции.

«Я не высказываю пожеланий, но в целом мне бы понравилось не играть в Лиге чемпионов с командами из своей лиги. До игры соперников еще остается время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет смотреть в качестве полуфиналиста. Возможно всякое — «Ливерпуль» дома очень силен. А для нас — как получится, так и будет», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Челси — Порту

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/

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