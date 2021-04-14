Мюллер выразил уважение «ПСЖ»
00:59
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер подвел итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0). В первой игре парижане победили 3:2 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал.
«В целом, конечно, очень печально признавать поражение, тем более что в Париже мы-то победили, — цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Мы оставили на поле пот, кровь и слезы, мы бились как команда, но не обошлось и без ошибок. Мое уважение «ПСЖ» — атакуют они очень здорово».
В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029490--paris-vs-bayern/#
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю