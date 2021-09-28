Пятов прервал серию с пропущенными голами в Лиге чемпионов, антирекорд Акинфеева устоял
22:11
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов отыграл «на ноль» матч Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). Благодаря этому он прервал серию игр с пропущенными мячами в этом турнире.
До этого украинский голкипер пропускал в 27 матчах подряд. Последний «сухой» матч в ЛЧ до сегодняшнего дня у него был в сезоне-2014/15. Тогда донецкий клуб дома в 1/8 финала сыграл вничью с «Баварией» (0:0).
Антирекорд по количеству матчей с пропущенными мячами в основном раунде Лиги чемпионов принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Он пропускал в 39 матчах кряду.
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