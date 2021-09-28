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Пятов прервал серию с пропущенными голами в Лиге чемпионов, антирекорд Акинфеева устоял

22:11
Андрей Пятов. Фото Twitter
Андрей Пятов. Фото Twitter
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Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов отыграл «на ноль» матч Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). Благодаря этому он прервал серию игр с пропущенными мячами в этом турнире.

До этого украинский голкипер пропускал в 27 матчах подряд. Последний «сухой» матч в ЛЧ до сегодняшнего дня у него был в сезоне-2014/15. Тогда донецкий клуб дома в 1/8 финала сыграл вничью с «Баварией» (0:0).

Антирекорд по количеству матчей с пропущенными мячами в основном раунде Лиги чемпионов принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Он пропускал в 39 матчах кряду.

Шахтер Д — Интер

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Евгений Петров все материалы автора

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