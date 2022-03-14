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Сегодня, 16:25

«Все решится в последний момент». Рангник об участии Фернандеша в матче ЛЧ с «Атлетико»

Рангник заявил, что вопрос участия Бруну Фернандеша в матче с «Атлетико» решится в последний момент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил шансы на участие полузащитника Бруну Фернандеша в ответном матче 1/8 Лиги Чемпионов против мадридского «Атлетико».

Ранее 27-летний португалец сдал положительный тест на коронавирус и пропустил матч 29-го тура АПЛ против «Тоттенхема» (3:2).

«Что касается Бруну, мы подождем до вторника. Вероятно, все решится в последний момент», — цитирует Рангника Yahoo Sports

Также 63-летний немецкий специалист прокомментировал появление в матче против «матрасников» полузащитника Скотта Мактоминея, который пропустил игру против «шпор».

«По поводу Скотти, я надеюсь [что он восстановится], но у него проблемы с икроножной мышцей. Поэтому мы решили не задействовать в матче с «Тоттенхэмом». Он сыграет только если будет готов на 100%», — отметил Рангник.

Ответный поединок ЛЧ между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится завтра, 15 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Атлетико
Бруну Фернандеш
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ФК Манчестер Юнайтед
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