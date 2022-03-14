Хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, футболист пропустит ближайшую игру «красных дьяволов» с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Руководство клуба надеется, что тест Бруну окажется ложноположительным, и он сможет сыграть с «матрасниками».

Напомним, что ответный поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится завтра, 15 марта.