Почеттино об оскорблениях в адрес Месси и Неймара: «Несправедливо, мы все заслуживаем гнева фанатов»

Почеттино считает, что фанаты несправедливо оскорбляют Неймара и Месси за вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался об оскорблениях фанатов в адрес Лионеля Месси и Неймара.

«Это несправедливо. Мы все заслуживаем гнева болельщиков, не только Месси и Неймар. Мы команда, а они два лучших игрока на планете. Поэтому их нужно уважать. Они служат команде. Проигрывает и выигрывает всегда вся команда. Никому не нравится такой тон и мне от этого грустно», — приводит слова Почеттино Le10sport.

Напомним, что «ПСЖ» по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Реалу» 2:3 и завершил выступление на турнире.