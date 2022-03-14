Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 15:35

Почеттино об оскорблениях в адрес Месси и Неймара: «Несправедливо, мы все заслуживаем гнева фанатов»

Почеттино считает, что фанаты несправедливо оскорбляют Неймара и Месси за вылет из Лиги чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался об оскорблениях фанатов в адрес Лионеля Месси и Неймара.

«Это несправедливо. Мы все заслуживаем гнева болельщиков, не только Месси и Неймар. Мы команда, а они два лучших игрока на планете. Поэтому их нужно уважать. Они служат команде. Проигрывает и выигрывает всегда вся команда. Никому не нравится такой тон и мне от этого грустно», — приводит слова Почеттино Le10sport.

Напомним, что «ПСЖ» по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Реалу» 2:3 и завершил выступление на турнире.

Источник: https://le10sport.com/football/ligue1/psg/psg-malaise-apres-la-colere-du-parc-le-vestiaire-se-mobilise-pour-neymar-et-messi-591616
Лионель Месси
Маурисио Почеттино
Неймар Сантос
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Видимо, на него тоже надавили». Большунов оценил комментарии Клебо в адрес российских лыжников
«Когда вы против меня, я буду побеждать». Медведев показал американцам средний палец и был жестко освистан
Гурцкая: «Сборная нужна, чтобы стимулировать игроков, даже для товарищеских матчей»
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч АПЛ 14 марта 2022
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • Alexey Bulatov

    Редко можно с ним соглашаться,но тут ОН- ПРАВ!

    14.03.2022

  • hottie

    Месси, кстати, во втором матчей неплохо играл. Лучше бы оскорбляли Почеттино. Вот тот реально провалился.

    14.03.2022

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Почетинофффф похоже напрочь отмороженный, как местный овнов и свиножорик. Люди вообще вне реальности.

    14.03.2022

    • Кьеллини верит, что «Ювентус» пройдет «Вильярреал» в Лиге чемпионов

    «Все решится в последний момент». Рангник об участии Фернандеша в матче ЛЧ с «Атлетико»
    Реклама
    Прогнозы на спорт
    Канал Спорт-Экспресс на YouTube
    Новости
    RSS RSS
    Все новости