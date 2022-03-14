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Сегодня, 17:45

Бруну Фернандеш вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вернулся к тренировкам с командой. Однако его участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает журналист Саймон Пич.

Ранее 27-летний португалец сдал положительный тест на коронавирус и пропустил матч 29-го тура АПЛ против «Тоттенхема» (3:2).

Ответный поединок ЛЧ между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится завтра, 15 марта.

Напомним, первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедший в Испании 23 февраля, завершился вничью — 1:1.

Бруну Фернандеш
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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