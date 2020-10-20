Тренер «Брюгге»: «Не думайте, что мы лучше «Зенита». Просто сыграли хороший матч»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман на пресс-конференции прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Это успех, важная победа, — сказал Клеман. — Мы знали, что в группе с бюджетами «Боруссии» и «Лацио» мы — будто из другого мира. У нас много молодых игроков, у них меньше опыта по сравнению со всеми опытными игроками. И это большая вещь для клуба. Это важный опыт, добавляет уверенности в будущем. Впереди нас ждут пять финалов. Будем бороться. Но не надо думать, что мы лучше «Зенита». Просто мы сыграли очень хороший матч и забили важный гол. Эти три очка — исторические, впервые за долгое время бельгийский клуб победил в гостях в Лиге чемпионов.

— Насколько важна победа лично для вас?

— Я не так давно работаю главным тренером. Это самое важное для меня, даже лучше, чем два чемпионства. Я знаю, насколько силен соперник. Но все работали усердно. (Гоша Чернов)