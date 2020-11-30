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Травма Дзюбы оказалась несерьезной, он полетит на матч с «Брюгге»

17:21
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», завтра 32-летний форвард «Зенита» Артем Дзюба должен отправиться в составе команды на матч 5-го тура Лиги чемпионов с «Брюгге», который состоится в среду.

В субботу нападающего заменили из-за повреждения на 90-й минуте встречи 16-го тура РПЛ с «Арсеналом», но обследование не выявило критических проблем.

При этом в выезд в Тулу пропустили защитники Ракицкий (дисквалификация в премьер-лиге), Ловрен (не сможет сыграть с бельгийцами из-за перебора желтых карточек), Дуглас Сантос (бразильца поберегли перед ЛЧ), Круговой, а также хавбеки Вендел и Оздоев. Последний и Круговой наверняка не смогут помочь сине-бело-голубым и на этот раз. (Вячеслав Короткин)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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