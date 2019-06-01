Овечкин на финале "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Снимает и комментирует

"Вперед, "Ливерпуль"!" - сказал Овечкин на подъезде к стадиону. Фото Инстаграм Александра Овечкина

Нападающий "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александр Овечкин присутствует на финальном матче Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". В своем Инстаграме хоккеист признался, что поддерживает мерсисайдцев.

"Вперед, "Ливерпуль"!" - сказал Овечкин на подъезде к стадиону. Фото Инстаграм Александра Овечкина

"Вот так вот готовятся к матчу футбольные фанаты", - комментарий Овечкина о мусоре около стадиона. Фото Инстаграм Александра Овечкина

"Ливерпуль"!" - протянул Овечкин при записи предматчевого концерта. Фото Инстаграм Александра Овечкина

"Еее" - Овечкин кричал вместе с болельщиками после пенальти Салаха. Фото Инстаграм Александра Овечкина

"Вот это да!" - прокомментировал хоккеист появление девушки в купальнике на поле. Фото Инстаграм Александра Овечкина

Он также отреагировал на инцидент, который произошел во время первого тайма: на поле выбежала женщина в черном купальнике.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Женщина в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"