Женщина в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" был прерван из-за того, что на поле выбежала женщина в черном купальнике.
Стюарды быстро отреагировали на ситуацию, но остановили женщину только в центре поля, после чего отвели ее в подтрибунное помещение.
This final is off to a flyer.– Carlin (@thedaddy4737) 1 июня 2019 г.
An early goal and a bird getting her bristols out. #UCLfinal #Liverpool #Spurs pic.twitter.com/KCoqdfliDE
#ФиналЛЧ 🏆– СЭ Футбол (@se_football) 1 июня 2019 г.
🏃♀️ Прорыв на поле pic.twitter.com/8T6A4yuEXg
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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