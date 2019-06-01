Женщина в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" был прерван из-за того, что на поле выбежала женщина в черном купальнике.

Стюарды быстро отреагировали на ситуацию, но остановили женщину только в центре поля, после чего отвели ее в подтрибунное помещение.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр