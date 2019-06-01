22:22 | Футбол — Лига чемпионов

Женщина в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": женщина выбежала на поле. Фото twitter.com "Тоттенхэм" - "Ливерпуль": женщина выбежала на поле. Фото twitter.com "Тоттенхэм" - "Ливерпуль": женщина выбежала на поле. Фото twitter.com
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": женщина выбежала на поле. Фото twitter.com
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Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" был прерван из-за того, что на поле выбежала женщина в черном купальнике.

Стюарды быстро отреагировали на ситуацию, но остановили женщину только в центре поля, после чего отвели ее в подтрибунное помещение.

 

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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