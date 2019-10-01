«Тоттенхэм» — «Бавария»: стартовые составы команд
21:00
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Баварией». Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встреч.
«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Орье, Сиссоко, Алли, Уинкс, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Кейн.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Зюле, Алаба, Павар, Киммих, Толиссо, Коутинью, Гнабри, Коман, Левандовски.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур