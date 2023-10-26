Томори разочарован разгромным поражением «Милана» от «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Защитник «Милана» Фикайо Томори считает, что его команда проиграла матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3) после второго гола.

«Мы не были готовы к исполнению углового удара. Очень обидно пропускать такие голы. И вообще, поражение с таким счетом очень разочаровывает», — цитирует Томори pianetamilan.it.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне.