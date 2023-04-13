Томори: «Рады этой победе над «Наполи». Понимаем, что дело еще не сделано»

Защитник «Милана» Фикайо Томори прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы рады этой победе. Понимаем, что дело еще не сделано. Нужно готовиться к следующему матчу. Наши болельщики заставляют нас испытывать особенные чувства при выходе на поле. Они вселяют в нас уверенность и дают эмоции, которые позволяют нам играть с полной энергией и выкладываться на все сто», — цитирует пресс-служба УЕФА Томори.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.