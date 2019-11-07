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Томас Тухель: «В Лиге чемпионов порой приходится помучиться»

04:01
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Брюгге» в 4-м туре Лиги чемпионов отметил, что было сложно. Также он добавил, что парижане допускали ошибки.

— В Лиге чемпионов порой приходится помучиться, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — «Брюгге» не проигрывал около 25 матчей, после чего дважды уступил нам. Против такой команды все не может пройти без некоторых мучений.

В первые 15 минут мы слишком часто дарили мяч сопернику. Впоследствии нам удавалось лучше контролировать их контратаки. Но затем снова начали допускать ошибки. После пенальти мне казалось, что мы играем с некоторой опаской, что можем упустить победу, поскольку сопернику нечего терять. Было сложно.

ПСЖ — Брюгге

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027073/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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