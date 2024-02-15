Мюллер: «Не могу сказать, что я настроен оптимистично, но я уверен в команде»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне понравилась наша реакция [на поражение от «Байера"] в первом тайме. Мы определенно должны были выйти вперед в первой половине. Говоря о реакции, отмечу, что не всегда можно обсуждать результат. Конечно, результат — главный конечный продукт реакции, но сейчас мы говорим не о нем, а о нашем подходе.

В такие моменты мы держимся вместе. Это то, что характеризует нашу команду. Мы будем сражаться в каждом турнире до самой последней секунды. Наши соперники должны знать это. Посмотрим, что мы из этого выжмем. Не могу сказать, что я настроен оптимистично. Это не то слово. Но я уверен в команде. Мы знаем, на что мы способны, хотя сегодня вечером мы этого не показали. Но кто сказал, что через три недели все не изменится?» — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.