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15 февраля, 02:46

Мерино: «Уже второй матч подряд «Реал Сосьедад» пропускает неберущиеся мячи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Мерино прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В футболе случайностей нет. Вот уже второй матч подряд мы пропускаем неберущиеся мячи. Правда, незадолго до того как Мбаппе забил, нам не повезло: игрок, который должен был его опекать, получил ушиб, и в его зоне оказался другой, которому было непривычно действовать на этой позиции. Такие детали на этом уровне оказываются ключевыми. Против столь мастеровитого соперника нельзя совершать ни малейшей ошибки, а сегодня мы две-три допустили, и нам дважды забили.

Проделанной работой мы удовлетворены. Мы увидели, что, если все делаем правильно, можем с ними соперничать. Вернувшись на родной стадион к нашим болельщикам, выплеснем и оставим на поле всю вселенскую мощь», — цитирует пресс-служба УЕФА Мерино.

Ответная встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23.00 по московскому времени.

 
&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Сосьедад&raquo; (2:0). Килиан Мбаппе и&nbsp;Брэдли Барколя празднуют гол. Мбаппе и Барколя открыли «ПСЖ» дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов. Захарян ничем не запомнился
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039917--paris-vs-real-sociedad/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
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