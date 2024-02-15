Мерино: «Уже второй матч подряд «Реал Сосьедад» пропускает неберущиеся мячи»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Мерино прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В футболе случайностей нет. Вот уже второй матч подряд мы пропускаем неберущиеся мячи. Правда, незадолго до того как Мбаппе забил, нам не повезло: игрок, который должен был его опекать, получил ушиб, и в его зоне оказался другой, которому было непривычно действовать на этой позиции. Такие детали на этом уровне оказываются ключевыми. Против столь мастеровитого соперника нельзя совершать ни малейшей ошибки, а сегодня мы две-три допустили, и нам дважды забили.

Проделанной работой мы удовлетворены. Мы увидели, что, если все делаем правильно, можем с ними соперничать. Вернувшись на родной стадион к нашим болельщикам, выплеснем и оставим на поле всю вселенскую мощь», — цитирует пресс-служба УЕФА Мерино.

Ответная встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23.00 по московскому времени.