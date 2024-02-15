Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

15 февраля, 03:08

Де Брейне, Мбаппе, Гендузи и Диас претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки недели в Лиге чемпионов.

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 13 и 14 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала.

На почетное звание претендуют Кевин де Брейне (1 гол и 2 голевые передачи за «Манчестер Сити»), Браим Диас (1 гол за «Реал»), Маттео Гендузи («Лацио») и Кильян Мбаппе (1 гол за «ПСЖ»).

На этой неделе «Лацио» победил «Баварию» (1:0), «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (2:0), «Манчестер Сити» переиграл «Копенгаген» (3:1), а «Реал» одержал победу над «Лейпцигом» (1:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лацио
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: старт плей-офф
Тухель: «Возможно, текущее положение вещей даст «Баварии» решающий толчок вперед»
Шейхи, которых устроил Джек. Почему Грилиш — топ-футболист, несмотря на слабую голевую статистику
Полузащитник «Реала» Диас признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити» Де Брейне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Захарян не впечатлил СМИ игрой с «ПСЖ»: «Выглядел неубедительно»
«Бавария» впервые за 13 лет проиграла в еврокубках итальянскому клубу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мюллер: «Не могу сказать, что я настроен оптимистично, но я уверен в команде»

Мерино считает, что «Реал Сосьедад» может отыграться в ответном матче с «ПСЖ»
Новости
RSS RSS
Все новости