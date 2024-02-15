Де Брейне, Мбаппе, Гендузи и Диас претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 13 и 14 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала.

На почетное звание претендуют Кевин де Брейне (1 гол и 2 голевые передачи за «Манчестер Сити»), Браим Диас (1 гол за «Реал»), Маттео Гендузи («Лацио») и Кильян Мбаппе (1 гол за «ПСЖ»).

На этой неделе «Лацио» победил «Баварию» (1:0), «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (2:0), «Манчестер Сити» переиграл «Копенгаген» (3:1), а «Реал» одержал победу над «Лейпцигом» (1:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.