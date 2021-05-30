Тиагу Силва: «Когда «ПСЖ» вылетал из ЛЧ, меня всегда считали виноватым»

Защитник «Челси» Тиагу Силва поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов (1:0).

«Это невероятно. Самый важный момент моей карьеры. Я очень счастлив. Стать обладателем этого кубка – огромное достижение.

Нам было тяжело, но мы справились. В конце концов мы получили вознаграждение за все, что сделали. Это особенный момент для меня, учитывая то давление, под которым мы находились в Париже. Все ждали, что мы выиграем Лигу чемпионов.

Когда «ПСЖ» вылетал, люди хотели найти виновника. И это всегда был я. Слишком плохо. Надеюсь, в будущем «ПСЖ» выиграет этот турнир, потому что там у меня осталось много друзей. Я навсегда останусь красно-синим», - приводит слова Силвы Goal со ссылкой на RMC Sport.

В прошлом сезоне 36-летний бразилец играл в составе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов, в котором команда уступила «Баварии» с минимальным счетом (0:1).

«Челси» получил право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который выиграл Лигу Европы.