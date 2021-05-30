Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал отреагировал на попадание клуба из Санкт-Петербурга в третью корзину при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Все понятно, до свидания! — сказал Боярский «СЭ». —Можно паковать чемоданы! После финала Лиги чемпионов у меня нет надежды, что наш футбол хоть немного приблизится к европейскому. Я, конечно, буду поддерживать команду. Буду болеть за Семака и за всех-всех. Но мы играем не в футбол. Не повезло «Зениту» в этом плане, конечно. «Зенит» — хорошие, талантливые ребята. Мы способны выигрывать во внутреннем футболе, 3 чемпионства подряд, так и будет продолжаться. Внутри страны мы можем играть, но в Европе — это не для нас. Я даже не знаю, что с этим делать. Может, отправить людей обучаться тренерскому искусству в Европу. Тухель за половину сезона привел «Челси» к Лиге чемпионов. Как это вообще возможно? Что он им говорил? Нам бы хотя бы послушать это. Это же что-то за гранью».

Боярский также отметил высокий уровень игры «Манчестер Сити» и «Челси» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«После вчерашнего финала ЛЧ просто больше ничего смотреть не хочется. Это не футбол, это шахматы! Я просто не могу понять, как команды доводят мяч до других ворот. Это что-то невероятное! Все 11 человек двигают мяч. Настоящий праздник футбола. Филигранная игра, просто Большой театр. Вы посмотрите, как они корректно играли. Совсем мало желтых карточек, а ведь это финал! И какие болельщики грамотные, совсем не скандальные. Настоящие любители футбола», — добавил Боярский.

29 мая «Челси» выиграл у «Манчестер Сити» (1:0) в матче финала Лиги чемпионов. Если бы победителем ЛЧ стали «горожане», то в первой корзине освободилось бы одно место — и его занял бы «Зенит» как чемпион седьмой по рейтингу страны перед началом прошлого евросезона.

(Артем Бухаев)