Так плохо «Зенит» в Лиге чемпионов не играл никогда
«Зенит» потерпел крупное поражение в Брюгге (0:3) и потерял шансы на попадание в еврокубковую весну. Кроме того, сине-бело-голубые, набравшие одно очко в пяти турах, гарантировали худший результат в истории клуба. Ранее самым неудачным для «Зенита» было выступление в Лиге чемпионов-2007/08, когда команда Лика Адваоката набрала пять очков в компании с «Реалом», «Интером» и БАТЭ. (Кирилл Бурдаков)
Групповые турниры «Зенита» в Лиге чемпионов
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место в группе
|
2007/08
|
Дик Адвокат
|
6
|
1
|
2
|
3
|
4-7
|
5
|
3-е
|
2011/12
|
Лучано Спаллетти
|
6
|
2
|
3
|
1
|
7-5
|
9
|
2-е
|
2012/13
|
Лучано Спаллетти
|
6
|
2
|
1
|
3
|
6-9
|
7
|
3-е
|
2013/14
|
Лучано Спаллетти
|
6
|
1
|
3
|
2
|
5-9
|
6
|
2-е
|
2014/15
|
Андре Виллаш-Боаш
|
6
|
2
|
1
|
3
|
4-6
|
7
|
3-е
|
2015/16
|
Андре Виллаш-Боаш
|
6
|
5
|
0
|
1
|
13-6
|
15
|
1-е
|
2019/20
|
Сергей Семак
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7-9
|
7
|
4-е
|
2020/21
|
Сергей Семак
|
5
|
0
|
1
|
4
|
3-11
|
1
|
4-е*
* За один тур до окончания турнира.
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