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Так плохо «Зенит» в Лиге чемпионов не играл никогда

01:13
2 декабря. Лига чемпионов. «Брюгге» — «Зенит» — 3:0. Фото AFP
2 декабря. Лига чемпионов. «Брюгге» — «Зенит» — 3:0. Фото AFP
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«Зенит» потерпел крупное поражение в Брюгге (0:3) и потерял шансы на попадание в еврокубковую весну. Кроме того, сине-бело-голубые, набравшие одно очко в пяти турах, гарантировали худший результат в истории клуба. Ранее самым неудачным для «Зенита» было выступление в Лиге чемпионов-2007/08, когда команда Лика Адваоката набрала пять очков в компании с «Реалом», «Интером» и БАТЭ. (Кирилл Бурдаков)

Групповые турниры «Зенита» в Лиге чемпионов

Сезон

Тренер

И

В

Н

П

М

О

Место в группе

2007/08

Дик Адвокат

6

1

2

3

4-7

5

3-е

2011/12

Лучано Спаллетти

6

2

3

1

7-5

9

2-е

2012/13

Лучано Спаллетти

6

2

1

3

6-9

7

3-е

2013/14

Лучано Спаллетти

6

1

3

2

5-9

6

2-е

2014/15

Андре Виллаш-Боаш

6

2

1

3

4-6

7

3-е

2015/16

Андре Виллаш-Боаш

6

5

0

1

13-6

15

1-е

2019/20

Сергей Семак

6

2

1

3

7-9

7

4-е

2020/21

Сергей Семак

5

0

1

4

3-11

1

4-е*

* За один тур до окончания турнира.

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