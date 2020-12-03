Так плохо «Зенит» в Лиге чемпионов не играл никогда

«Зенит» потерпел крупное поражение в Брюгге (0:3) и потерял шансы на попадание в еврокубковую весну. Кроме того, сине-бело-голубые, набравшие одно очко в пяти турах, гарантировали худший результат в истории клуба. Ранее самым неудачным для «Зенита» было выступление в Лиге чемпионов-2007/08, когда команда Лика Адваоката набрала пять очков в компании с «Реалом», «Интером» и БАТЭ. (Кирилл Бурдаков)

Групповые турниры «Зенита» в Лиге чемпионов

Сезон Тренер И В Н П М О Место в группе 2007/08 Дик Адвокат 6 1 2 3 4-7 5 3-е 2011/12 Лучано Спаллетти 6 2 3 1 7-5 9 2-е 2012/13 Лучано Спаллетти 6 2 1 3 6-9 7 3-е 2013/14 Лучано Спаллетти 6 1 3 2 5-9 6 2-е 2014/15 Андре Виллаш-Боаш 6 2 1 3 4-6 7 3-е 2015/16 Андре Виллаш-Боаш 6 5 0 1 13-6 15 1-е 2019/20 Сергей Семак 6 2 1 3 7-9 7 4-е 2020/21 Сергей Семак 5 0 1 4 3-11 1 4-е*

* За один тур до окончания турнира.