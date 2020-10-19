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Сульшер объяснил, почему Кавани не сыграет с «ПСЖ»

23:16
Уле Гуннар Сульшер. Фото Twitter
Уле Гуннар Сульшер. Фото Twitter
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил, почему не взял новичка команды Эдинсона Кавани на матч против его бывшего клуба «ПСЖ». Уругваец перешел в «МЮ» этой осенью на правах свободного агента после истечения контракта с парижанами и еще не успел сыграть за английский клуб.

— Мы тоже хотели, чтобы он приехал сюда, но он не играл очень долго, так что это решение закономерное, пусть и с небольшим сожалением. Мы думали, что лучше ему продолжить тренировки и лучше подготовиться. Эди знает, что он хочет и что ему нужно. Он сам не чувствовал себя готовым.

Матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 20 октября, начало — в 22.00 по московскому времени.

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