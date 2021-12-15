Суарес прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением по поводу жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«Я был на одном мероприятии, и там мне сказали о результатах первой жеребьевки. И я подумал: «Бавария»? Опять?» А потом мне сообщили, что жеребьевку проводят заново, и ее я уже посмотрел. За исключением пары «Реал» — «Бенфика», все результаты могли быть иными, если бы не проблема с шарами.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших. И «Манчестер Юнайтед» — одна из лучших команд. Мы подойдем к этим матчам в лучшей форме. «Атлетико» не сдается», — приводит слова Суареса As.

Первый матч состоится 22 февраля, ответная встреча — 15 марта.