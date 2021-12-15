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Суарес прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

23:31
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением по поводу жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«Я был на одном мероприятии, и там мне сказали о результатах первой жеребьевки. И я подумал: «Бавария»? Опять?» А потом мне сообщили, что жеребьевку проводят заново, и ее я уже посмотрел. За исключением пары «Реал» — «Бенфика», все результаты могли быть иными, если бы не проблема с шарами.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших. И «Манчестер Юнайтед» — одна из лучших команд. Мы подойдем к этим матчам в лучшей форме. «Атлетико» не сдается», — приводит слова Суареса As.

Первый матч состоится 22 февраля, ответная встреча — 15 марта.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/12/14/primera/1639504207_187531.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей