Чеферин о повторной жеребьевке Лиги чемпионов: «Что-то пошло не так с программным обеспечением»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что-то пошло не так с программным обеспечением, — приводит слова Чеферина РИА Новости Спорт. — Это ошибка УЕФА. Мы понимаем, что это наша вина. Мы должны меньше зависеть от технологий. Приносим извинения, но ошибки случаются».

13 декабря в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Из-за технической ошибки первоначальные результаты жеребьевки были отменены, после чего была проведена новая. Многие клубы выразили недовольство из-за повторной жеребьевки.