Чеферин о повторной жеребьевке Лиги чемпионов: «Что-то пошло не так с программным обеспечением»
Чеферин признал вину УЕФА в ситуации с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов
16:40
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Что-то пошло не так с программным обеспечением, — приводит слова Чеферина РИА Новости Спорт. — Это ошибка УЕФА. Мы понимаем, что это наша вина. Мы должны меньше зависеть от технологий. Приносим извинения, но ошибки случаются».
13 декабря в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Из-за технической ошибки первоначальные результаты жеребьевки были отменены, после чего была проведена новая. Многие клубы выразили недовольство из-за повторной жеребьевки.
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