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Чеферин о повторной жеребьевке Лиги чемпионов: «Что-то пошло не так с программным обеспечением»

Чеферин признал вину УЕФА в ситуации с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов
16:40
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что-то пошло не так с программным обеспечением, — приводит слова Чеферина РИА Новости Спорт. — Это ошибка УЕФА. Мы понимаем, что это наша вина. Мы должны меньше зависеть от технологий. Приносим извинения, но ошибки случаются».

13 декабря в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Из-за технической ошибки первоначальные результаты жеребьевки были отменены, после чего была проведена новая. Многие клубы выразили недовольство из-за повторной жеребьевки.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211216/cheferin-1764076811.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей