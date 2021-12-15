Глава ла лиги считает, что «Реал» может выйти в финал Лиги чемпионов

Президент ла лиги Хавьер Тебас отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов.

Жеребьевку проводили два раза. Первая была признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.

«Это было ужасно, не знаю, что это за ошибка — техническая или человеческий фактор. Возможно, «Реал» был прав, и не стоило проводить повторную жеребьевку целиком. Но это частное мнение.

Мы не хотим интересных матчей? Это интереснее, чем игры с «Бенфикой». Если все будет продолжаться в том же ключе, «Реал» — один из фаворитов на выход в финал Лиги чемпионов. Команда играет на невероятном уровне, намного лучше, чем в начале сезона. В то же время борьба за титул в чемпионате Испании не окончена», — приводит слова Тебаса COPE.

«Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится 15 февраля 2022 года в Париже. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.