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Стоунс оценил шансы «Манчестер Сити» выйти в финал Лиги чемпионов

18:01
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Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Мы в себе уверены. Иначе и быть не может. Это большое событие для нас, игроков, для клуба. Это шанс выйти в финал. Должны начать матч так, как заканчивали второй тайм в предыдущей игре. Нам удалось забить два мяча на выезде. Мы с уверенностью подходим к ответной игре и ждем ее с большим нетерпением.

Мы должны хорошо сыграть в атаке, чтобы победить. Ни разу не подходили к игре с мыслями об удержании нужного счета. Это крайне непрофессионально. Обязаны сыграть как подобает «Манчестер Сити». Болельщики знают, как мы играем. Ждем этого и полностью сфокусированы на предстоящей игре», - приводит слова Стоунса официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала «Манчестер Сити» одержал победу над «ПСЖ» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 4 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.

Манчестер Сити - ПСЖ

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры