Стоунс оценил шансы «Манчестер Сити» выйти в финал Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Мы в себе уверены. Иначе и быть не может. Это большое событие для нас, игроков, для клуба. Это шанс выйти в финал. Должны начать матч так, как заканчивали второй тайм в предыдущей игре. Нам удалось забить два мяча на выезде. Мы с уверенностью подходим к ответной игре и ждем ее с большим нетерпением.

Мы должны хорошо сыграть в атаке, чтобы победить. Ни разу не подходили к игре с мыслями об удержании нужного счета. Это крайне непрофессионально. Обязаны сыграть как подобает «Манчестер Сити». Болельщики знают, как мы играем. Ждем этого и полностью сфокусированы на предстоящей игре», - приводит слова Стоунса официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала «Манчестер Сити» одержал победу над «ПСЖ» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 4 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.