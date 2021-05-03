Гвардиола назвал «ПСЖ» выдающейся командой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего он ожидает от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«ПСЖ» — выдающаяся команда, все это знают, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 3 мая. — Они способны создавать для победы то, чего многие просто не ожидают. Конечно, я знаю, на что они способны, но в памяти слишком свежо то, что они делают на поле. В то же время мы знаем, как здорово мы можем играть. Завтра мы снова должны выйти на поле сыграть так, как мы умеем. Это не трудно.

Нас поджидают те же опасности, что и в первом матче. Они могут поменять расстановку, у них очень умный тренер, я не знаю, что они будут делать. Мы ни разу не доходили до этой стадии — желание выйти в финал вполне объяснимо.

Надо сфокусироваться на себе, мы должны вместе читать игру, держаться вместе в трудные моменты, вместе преодолевать трудности. Мы изо всех сил постараемся навязать свою игру сопернику. Надо хорошо сыграть в обороне, сохранять терпение и постараться забить.

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что ответные полуфинальные матчи всегда трудные. Начинаешь играть, полагаясь на результат первой встречи, забываешь, что ты должен делать — выиграть матч. Так всегда было. Финал — это уже совершенно другая история".

Матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ» состоится 4 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Сити» победил 2:1.