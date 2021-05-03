Верратти оценил шансы «ПСЖ» победить «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Это игра, в которой каждый мечтает сыграть. Мы должны сохранять спокойствие, играть с характером, индивидуальностью и нашим фирменным стилем, который привел нас в полуфинал. Мелочи могут решить матч. Мы сражаемся с лучшими игроками, и все может пойти не так, как вы хотите.
Гвардиола хочет контролировать игру и темп, но мы должны сосредоточиться на себе. У нас отличная команда и отличный тренер. Мы должны оставаться спокойными. Нам не нужно творить чудеса, у «Сити» есть небольшое преимущество перед нами. Мы должны сохранить наш стиль игры», - приводит слова Верратти официальный сайт УЕФА.
В первом матче полуфинала «ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 4 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/
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