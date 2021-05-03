Верратти оценил шансы «ПСЖ» победить «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Это игра, в которой каждый мечтает сыграть. Мы должны сохранять спокойствие, играть с характером, индивидуальностью и нашим фирменным стилем, который привел нас в полуфинал. Мелочи могут решить матч. Мы сражаемся с лучшими игроками, и все может пойти не так, как вы хотите.

Гвардиола хочет контролировать игру и темп, но мы должны сосредоточиться на себе. У нас отличная команда и отличный тренер. Мы должны оставаться спокойными. Нам не нужно творить чудеса, у «Сити» есть небольшое преимущество перед нами. Мы должны сохранить наш стиль игры», - приводит слова Верратти официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала «ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 4 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.