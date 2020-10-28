Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после матча с «Баварией» (1:2) во втором туре группового турнира Лиги чемпионов отметил в интервью клубной пресс-службе, что команда старалась играть в футбол, а не только обороняться.

— Тяжелейшая игра. Поделись своими впечатлениями? Как готовились, как настраивались?

— Времени на подготовку особо не было. Мы играем каждые три дня, а последний матч чемпионата России проиграли «Ротору», так что настроение было не очень. Но мы знали, с кем играем, знали, что это лучшая команда мира, так что настраиваться особо было не нужно. Вышли и выложились на сто процентов. Старались играть в футбол, а не просто сидеть в обороне и выбивать мяч вперед. Создали много моментов, провели хороший матч. Но набрали ноль очков.

— «Бавария» сегодня чем-то удивила?

— Не думаю. Мы два дня смотрели и анализировали их игру, как они играют в прессинге, как играют в обороне. Тренер сказал, что моментов будет много, если будем отбирать мяч и быстро закидывать за спину соперникам. Моментов было много, но реализация не очень хорошая.

— Главное чувство у болельщиков — это гордость. Что испытываешь ты?

— Я рад, что болельщики довольны. Что они оценили наш труд, как мы бились на поле. Я бы хотел поблагодарить их за поддержку. Все, кто был на стадионе, поддерживали нас от всей души и всего сердца.