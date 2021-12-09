Стали известны 7 из 8 клубов, которые перешли из Лиги чемпионов в Лигу Европы
Определились почти все команды, которые по итогам группового турнира Лиги чемпионов заняли третье место и перешли в Лигу Европы. Восьмой участник станет известен после матча «Аталанта» — «Вильярреал».
Матч в Бергамо из-за снегопада был перенесен на четверг. В плей-офф ЛЧ сыграет одна из этих двух команд в зависимости от исхода встречи, а вторая — в плей-офф ЛЕ.
В группе А третье место с семью очками занял «Лейпциг». На третьей позиции в группе В расположился «Порту» (пять очков).
В группе С дортмундской «Боруссии» не хватило девяти очков, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда сыграет во втором по рангу еврокубке.
В квартете D третьим стал дебютант Лиги чемпионов «Шериф». Молдавский клуб набрал семь очков и впервые пробился в плей-офф Лиги Европы.
В группе Е третье место заняла «Барселона». Она набрала семь очков, уступив одно очко «Бенфике», ставшей второй.
Третьей командой группы G стала «Севилья» — шесть очков. Напомним, что команда выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы шесть раз, что является рекордом.
В группе Н третье место занял «Зенит». Российский клуб набрал пять очков.
Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).
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