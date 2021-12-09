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У «Челси» всего 4 потенциальных соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов, среди них — «Бавария» и «Реал»

02:48
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Определились все потенциальные соперники «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда после ничьей с «Зенитом» (3:3) пропустила «Ювентус» на первое место в группе Н и вышла из группы со второй позиции.

В 1/8 финала соперниками лондонского клуба могут стать «Бавария», «Реал», «Аякс» или «Лилль». С «Ювентусом» команда не встретится, так как они выступали в одной группе. Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии также разводятся по разным парам. По этой причине «Челси» не сыграет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», выигравшими свои группы.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей