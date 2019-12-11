Срна признался, что «Шахтер» будет следить за ходом матча в Загребе

Тренер «Шахтера» Дарио Срна рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Аталанты». Также он отметил, что тренерский штаб будет следить за ходом параллельного матча между «Динамо» Загреб и «Манчестер Сити».

— Это игра которая решает много чего, — сказал Срна в эфире телеканала «Футбол 1». — У нас такая же установка, как и на матчи с «Динамо» и «Манчестер Сити». Мы знаем, что для нас это финал. Мы будем следить за ходом матча в Загербе. В таких игра шансы 50 на 50. Нужно действовать очень аккуратно — одна ошибка может решить все. «Аталанта» — очень хорошая команда. Она играет по всей ширине поля.

Матч «Шахтер» — «Аталанта» начнется в 20.55 по московскому времени.