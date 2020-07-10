Спортивный директор «Манчестер Сити» Бегиристайн прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов

Мнением о результатах жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов поделился спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.

В первом матче 1/8 финала «Сити» на выезде победил «Реал» (2:1). Если команда пройдет дальше по сумме двух игр, то в 1/4 финала встретится с победителем пары «Ювентус» — «Лион».

«Нам предстоит провести большой матч против «Реала» в Манчестере, — цитирует Бегиристайна официальный сайт УЕФА. — Если пройдем дальше, то встретимся с «Лионом» или «Ювентусом», с которыми мы играли не так давно в Лиге чемпионов. Обе эти команды будут очень сложными соперниками».

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени