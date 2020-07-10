Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Спортивный директор «Манчестер Сити» Бегиристайн прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов

10 июля 2020, 16:52
Лига чемпионов.
Лига чемпионов.
Теги:

Мнением о результатах жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов поделился спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.

В первом матче 1/8 финала «Сити» на выезде победил «Реал» (2:1). Если команда пройдет дальше по сумме двух игр, то в 1/4 финала встретится с победителем пары «Ювентус» — «Лион».

«Нам предстоит провести большой матч против «Реала» в Манчестере, — цитирует Бегиристайна официальный сайт УЕФА. — Если пройдем дальше, то встретимся с «Лионом» или «Ювентусом», с которыми мы играли не так давно в Лиге чемпионов. Обе эти команды будут очень сложными соперниками».

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/draws/2020/2001327/

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир