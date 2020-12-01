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Соломон прокомментировал победу «Шахтера» над «Реалом»

1 декабря 2020, 23:25
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Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал победу «горняков» над «Реалом» (2:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Израильский хавбек забил второй мяч во встрече.

«Конечно, приятно забивать «Реалу». Шесть очков во встрече с такой командой — это просто фантастика. У нас есть хорошие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, посмотрим, как «Интер» сегодня сыграет в Гладбахе», — сказал Соломон в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

«Шахтер» набрал семь очков и на данный момент занимает второе место в группе. У «Реала» столько же очков и третья позиция.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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