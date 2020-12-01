Соломон прокомментировал победу «Шахтера» над «Реалом»
1 декабря 2020, 23:25
Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал победу «горняков» над «Реалом» (2:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Израильский хавбек забил второй мяч во встрече.
«Конечно, приятно забивать «Реалу». Шесть очков во встрече с такой командой — это просто фантастика. У нас есть хорошие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, посмотрим, как «Интер» сегодня сыграет в Гладбахе», — сказал Соломон в эфире украинского телеканала «Футбол 1».
«Шахтер» набрал семь очков и на данный момент занимает второе место в группе. У «Реала» столько же очков и третья позиция.
Опрос
проголосовало: 27493Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю