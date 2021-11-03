Скоулз: «Погба нуждается в том, чтобы за ним постоянно присматривали»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о полузащитнике команды Поле Погба.

«Погба нуждается в том, чтобы за ним постоянно присматривали. Это должен быть кто-то, кого он уважает, кто-то опытный должен быть рядом с ним всегда, — сказал Скоулз Daily Mail. — Сколько ему лет? 28? Он хороший игрок. Погба один из тех, кто доживет до 35 и будет точно таким же. Продолжит делать дурацкие вещи — он, такой жеребец, катает мяч, притягивая внимание людей и демонстрируя, какой он сильный и техничный. В случае с Погба самое важное — концентрация. Он иногда просто погружается в мир грез».

Также Скоулз объяснил, почему «МЮ» подписал Погба.

«Когда он играл в «Ювентусе», он был прекрасен, поэтому мы и подписали его. Вокруг него были опытные парни — Пирло, Буффон, Кьеллини, Бонуччи — и агрессивный тренер. Он будет нуждаться в этом подходе до 35 лет», — добавил экс-игрок.

28-летний Погба в нынешнем сезоне сыграл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей и отдал 7 результативных передач.