Алексей Игонин: «У «Зенита» были хорошие отрезки в матче с «Ювентусом»
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал «СЭ» поражение сине-бело-голубых от «Ювентуса» (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
«Предполагалось, что «Ювентус» более сильная команда, мастеровитая. Противостоять им было достаточно сложно. Тем не менее, у «Зенита» были хорошие отрезки. Отчасти такие результаты связаны с игрой на разном уровне. Основная проблема — уровень мастерства. Трудно с этим спорить. Если оценивать технический уровень команды и игроков, то у «Ювентуса» есть превосходство», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.
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