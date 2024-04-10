«Арсенал» — «Бавария»: в пользу гостей не назначен пенальти

На 67-й минуте первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» (2:2) игроки гостей тщетно требовали назначить в их пользу пенальти — шведский судья Гленн Нюберг не стал наказывать английскую команду.

В том эпизоде после свистка арбитра вратарь «Арсенала» Давид Райя, как можно было оценить его действия, ввел мяч в игру ударом от ворот, сделав пас защитнику Габриэлу.

После этого Габриэл взял мяч в руки, переставил его и уже сам выполнил удар ногой.

Игроки «Баварии» моментально стали апеллировать к судье, недоумевая, что тот не зафиксировал игру рукой и не наказал защитника 11-метровым ударом. Некоторое время в действиях Габриэла и Давида Райи была пауза — они тоже смотрели на Нюберга. Но увидев, что он не останавливает матч, лондонцы продолжили игру.