Фоден рассказал о травме, полученной в матче с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден после ничьей с «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов рассказал о своей травме.

«У меня немного болит нога, но на восстановление есть время. Надеюсь, что все получится. Думаю, что болельщики остались довольны игрой. Две атакующие команды сошлись лицом к лицу. Зрители увидели яркий футбол и много голов», — цитирует пресс-службаУЕФА Фодена.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».