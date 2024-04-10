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Сегодня, 04:05

Фоден рассказал о травме, полученной в матче с «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фил Фоден.
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден после ничьей с «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов рассказал о своей травме.

«У меня немного болит нога, но на восстановление есть время. Надеюсь, что все получится. Думаю, что болельщики остались довольны игрой. Две атакующие команды сошлись лицом к лицу. Зрители увидели яркий футбол и много голов», — цитирует пресс-службаУЕФА Фодена.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040494--real-madrid-vs-man-city/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Фил Фоден
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